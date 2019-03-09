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10:28   9 Марта 2019
Россия

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП под Москвой

Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП под Москвой

Два легковых автомобиля, в которых находились девять человек, столкнулись в субботу утром на автодороге Р-105 в подмосковном городском округе Ликино-Дулево.

Об этом со ссылкой на представителей региональных экстренных служб сообщает РИА Новости.

«Из девяти человек погибли двое. Пять человек, в том числе трое детей, госпитализированы», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что еще два человека – один взрослый и один ребенок – получили легкие травмы, им медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Подробностей о причинах смертельного ДТП к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
#дтп #жертвы #пострадавшие #подмосковье

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