КНР оценила торговые консультации с США как многообещающие

Заместитель главы министерства коммерции КНР Ван Шоувэнь указал, что Китай и США за последний год осознали разрушающие последствия взаимного повышения тарифов. Страны решили приложить все усилия для достижения соглашения.

Согласно статистике, которую недавно опубликовали Соединенные Штаты, американский мировой экспорт увеличился на семь процентов, в то время как китайские поставки сократились на тот же показатель. Данные КНР за январь и февраль свидетельствуют о сокращении товарооборота между странами почти на 20 процентов в годовом выражении.

Взаимное повышение пошлин навредило интересам не только сторон конфликта, но и всего мира. Он отметил, что торговая война негативно сказалась на инвестициях. Однако переговорщики государств добились существенного прогресса после нескольких встреч.

«В настоящее время они продолжают поддерживать контакты и вести консультации, необходимо следовать направлению и принципам переговоров, определенным лидерами двух стран, достичь соглашения, аннулировать все взаимные дополнительные пошлины, вернуть торгово-экономические отношения США и Китая в нормальное русло», — указал Шоувэнь.

Чиновник отметил многообещающие перспективы торгово-экономических консультаций США и Китая.