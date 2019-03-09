Пепловый выброс произошел на Карымском вулкане

Главное управление МЧС России на Камчатке сообщило о пепловом выбросе Карымского вулкана. Столб пепла достигает трех тысяч метров над уровнем моря.

Выброшенная вулканом масса распространилась на 31 километр в северо-восточном направлении. Пепел идет в сторону Кроноцкого залива, на его пути нет населенных пунктов, сообщил главк регионального ведомства.

«По данным группы наблюдения за вулканической активностью KVERT и геофизической службы РАН, днем 9 марта 2019 года произошел пепловый выброс на вулкане Карымском в Елизовском муниципальном районе», — уточнили в сообщении.

Вулкан получил «оранжевый» код авиационной опасности: в любое время возможны выбросы пепла на высоту до шести тысяч метров, которые могут повлиять на полеты. Туристические компании получили оповещение о безопасности, туристам рекомендовано не выходить на маршруты, которые проходят по вулкану.

Карымский вулкан располагается на востоке Камчатского края, в 115 километрах от Петропавловска. Его высота составляет более 1,4 тысяч метров.