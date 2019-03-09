Новый отечественный авиадвигатель заменит импортные аналоги в 2020 году

Ведущий конструктор проекта со созданию малоразмерного турбовального двигателя ВК-800 Виталий Логинов сообщил, что самолет с отечественной разработкой, которая заменяет зарубежные аналоги, получит сертификацию уже в следующем году. Об этом сообщил телеканал RT.

Сертификация даст старт серийному производству в научно-производственном центре «Лопатки. Компрессоры. Турбины», который находится в Мурманской области под Волоколамском. Разработка проводится на «Уральском заводе гражданской авиации» и «ОДК-Климов».

Двигателем оснастят легкие многоцелевые вертолеты «Ансат», Ка-226, Ка-126 и Ми-54. Также в список попали другие винтокрылые машины, на которых установлены импортные аналоги.

Заслуженный летчик России Владимир Попов считает, что ВК-800 исправит «печальную ситуацию», которая сложилась в конце 1990-х годов. Антироссийские санкции развивают отечественное производство и импортозамещение. Специалист отметил, что ограничения также повышают спрос на авиационные разработки со стороны государственных заказчиков, в частности силовых структур.

Телеканал указал, что основными преимуществами нового российского авиадвигателя стали взлетная мощность в 900 лошадиных сил и высокая экономичность, так как удельный расход топлива меньше аналогов. ВК-800 простимулирует развитие малой авиации и внутрирегиональных перевозок в стране.