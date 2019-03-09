Третий рейх спрятал 260 грузовиков сокровищ в Польше

Газета Daily Mail сообщила о публикации личного дневника офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра. В нем описаны места, где нацисты прятали сокровища во время отступления из Польши, чтобы ими не завладел Советский Союз.

Записи указывают, что Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков сокровищ в 11 местах на территории страны. Автор — ключевая фигура операции, он выступал посредником между рейхом и аристократами, пытавшимися уберечь ценности.

В одном из тайников, согласно дневнику, находится около 28 тонн золота. В других можно обнаружить золотые монеты, медали, украшения, произведения искусства, в том числе украденные во Франции работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Член фонда Schlesische Brücke Роман Фурманьяк рассказал, что записи немца долгие годы хранились в в масонской ложе города Кведлинбург, Германия. Несколько лет назад ими завладела организация. Он отметил, что подлинность дневника подтвердили пять немецких образовательных учреждений, в частности факультет истории искусств в Геттингенском университете имени Георга-Августа.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», — объяснил Фурманьяк.

Сейчас фонд исследует описанные в записях места, чтобы определить сохранность сокровищ. Одним из хранилищ стало дно пруда, другое — тайная комната в польском дворце. Также ценности, судя по дневнику, находятся в глубоком колодце, который выкопан в парке.