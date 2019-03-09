Американские дипломаты не могут произносить имена и названия при посещении Пола Уилана

Сотрудникам американского посольства, навещающим задержанного в РФ по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана, нельзя в разговорах с ним произносить конкретные имена и названия, говорится в материале, размещенном в пятницу на сайте телеканала CNN.

Источники телеканала считают, что это решение российской стороны, американским дипломатам также запрещено писать что-либо на бумаге, а также обсуждать какие-либо подробности дела.

«По словам источников, официальные лица выполняют эти правила, чтобы не были наложены дополнительные ограничения», — сообщает CNN.

Уточняется, что Уилану не нельзя читать письма от своих родных, которых якобы пришло уже более 100, однако сам он может им писать.

В материале говорится, что Госдеп США пока не вправе обнародовать подробности дела Уилана, так как он не подписал соответствующее разрешение. Как утверждает телеканала, этому препятствует российская сторона.

Напомним, Пол Уилан, гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии, числится главой службы безопасности в крупной американской фирме Borg Warner по изготовлению комплектующих для автомобилей. Он был задержан ФСБ РФ 28 декабря 2018 года в Москве во время проведения шпионской акции. Против него заведено уголовное дело по статье о шпионаже.