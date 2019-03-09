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 США и Китай работают над отменой взаимных повышенных пошлин

США и Китай работают над отменой взаимных повышенных пошлин
8:01   9 Марта 2019
Весь мир

США и Китай работают над отменой взаимных повышенных пошлин

США и Китай работают над отменой взаимных повышенных пошлин

Руководство КНР и США рассматривает варианты отмены всех действующих повышенных пошлин в отношении товаров друг друга, сообщил в субботу китайский замминистра коммерции Ван Шоувэнь.

В ходе пресс-конференции заместитель министр рассказал, что американская и китайская группы по продвижению торговых переговоров по-прежнему ведут консультации по вероятной отмене повышенных пошлин, чтобы нормализовать торгово-экономические отношения двух стран.

Ван Шоувэнь подчеркнул, что продолжение политики взаимного протекционизма не может пойти на пользу ни одной из сторон, и, более того, негативно скажется на интересах многих других стран.

Он добавил, что любые переговоры должны основываться на равноправии и справедливости и учитывать выгоду обоих участников. Шоувэнь полагает, что надежда на достижение консенсуса существует.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #кнр #пошлины #торговые споры

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