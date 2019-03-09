Россиянки победили в лыжной эстафете на Универсиаде-2019

Женская сборная РФ по лыжным гонкам в составе Яны Кирпиченко, Екатерины Смирновой и Алисы Жамбаловой завоевала золотую медаль в эстафете 3х5 км на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Серебряная награда досталась команде Японии, бронзу получили итальянки.

В настоящее время Россия серьезно обгоняет остальных стран — участниц состязаний как по сумме наград, так и по количеству каждой из медалей в отдельности. Всего отечественные спортсменки завоевали 79 призов, на втором месте находится команда Южной Кореи с тринадцатью наградами.

Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске продлится до 12 марта.