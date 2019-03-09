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6:58   9 Марта 2019
Весь мир

Nissan и Mitsubishi закроют совместную фирму, причастную к делу Карлоса Гона

Nissan и Mitsubishi закроют совместную фирму, причастную к делу Карлоса Гона

Японские автопроизводители Nissan и Mitsubishi планируют закрыть совместное предприятие Nissan — Mitsubishi B.V., зарегистрированное в Нидерландах и имеющее отношение к делу о финансовых махинациях экс-главы франко-японского автомобильного партнерства Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, передает в субботу агентство Дзидзи.

Nissan — Mitsubishi B.V. была создана в августе 2017 года с целью укрепить отношения между автопроизводителями и выдать премии новым сотрудникам двух компаний. Компания настаивала, что три ее директора — Карлос Гон, Хирото Саикава из Nissan и Осаму Масуко из Mitsubishi — не могли рассчитывать на какое-либо вознаграждение через нее. Гон был принят как новый сотрудник, и ограничение было снято, но об этом не сообщили двум другим главам входящих в альянс компаний.

Следствие выявило, что в прошлом году фонд компании пополнился на сумму порядка 18 млн долларов, половина которой была незаконно выплачена Гону. При этом Саикава и Масуко никаких денег не получили.

Путем закрытия совместного предприятия Nissan и Mitsubishi собираются продемонстрировать, что полностью берут на себя ответственность за финансовые махинации с вознаграждением Гона и согласны прилагать усилия, чтобы вернуть утраченную репутацию.

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Автор: Мария Милкевич
#mitsubishi #nissan #финансовые махинации #гон

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