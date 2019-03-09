Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

Объем экспорта IT-технологий «Ростеха» через несколько лет превысит продажи в сфере обороны, такое мнение выразил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов в интервью изданию Defense News.

Он заявил, что компания входит в цифровую эпоху, движется в IT-технологии. Ранее в интервью РИА Новости Кладов говорил, что мировой тренд в торговле вооружением в настоящее время состоит не в закупке самых современных образцов, а в усовершенствовании боевых качеств старой техники с помощью цифровых технологий. В качестве примеров модернизации он привел более чувствительные сенсоры, увеличенную дальность боя и точность.