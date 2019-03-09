Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

 Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончат в этом году

Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончат в этом году
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Венесуэльский министр заявил, что отключение электричества вызвано кибератакой

Венесуэльский министр заявил, что отключение электричества вызвано кибератакой

 Ростех: Передача Анкаре ЗРК С-400 проходит «весьма гладко»

Ростех: Передача Анкаре ЗРК С-400 проходит «весьма гладко»
Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

 Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончат в этом году

Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончат в этом году
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Венесуэльский министр заявил, что отключение электричества вызвано кибератакой

Венесуэльский министр заявил, что отключение электричества вызвано кибератакой

 Ростех: Передача Анкаре ЗРК С-400 проходит «весьма гладко»

Ростех: Передача Анкаре ЗРК С-400 проходит «весьма гладко»
5:59   9 Марта 2019
Россия

Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

Экспорт IT-технологий «Ростеха» за несколько лет обгонит продажи оборонной продукции

Объем экспорта IT-технологий «Ростеха» через несколько лет превысит продажи в сфере обороны, такое мнение выразил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов в интервью изданию Defense News.

Он заявил, что компания входит в цифровую эпоху, движется в IT-технологии. Ранее в интервью РИА Новости Кладов говорил, что мировой тренд в торговле вооружением в настоящее время состоит не в закупке самых современных образцов, а в усовершенствовании боевых качеств старой техники с помощью цифровых технологий. В качестве примеров модернизации он привел более чувствительные сенсоры, увеличенную дальность боя и точность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#экспорт #вооружение #ростех #it-технологии #цифровая эпоха

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...