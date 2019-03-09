Венесуэльский министр заявил, что отключение электричества вызвано кибератакой

Министр связи и информации Хорхе Родригес в эфире государственного телевидения Венесуэлы сообщил, что причиной прекращения электроснабжения почти по всей территории страны стала кибератака.

Он уточнил, что кибератаке подверглась автоматизированная система контроля гидроэлетростанции «Гури», реакцией на атаку стала остановка работы ГЭС. Организатором атаки Родригес считает Соединенные Штаты.

Венесуэла направит верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, чья делегация скоро прибудет в Венесуэлу, жалобу, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в стране.

Напомним, вечером в четверг столица Венесуэлы и 20 или 22 из 23 штатов лишились электричества, к настоящему времени электроснабжение в некоторых районах Каракаса возобновлено. Национальная электрическая компания заявила, что инцидент вызван саботажем на ГЭС имени Симона Боливара. Глава государства Николас Мадуро возложил вину за произошедшее на «американский империализм». Госдепартамент США свою причастность отрицает.