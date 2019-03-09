Ростех: Передача Анкаре ЗРК С-400 проходит «весьма гладко»

Процесс покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 проходит «весьма гладко», рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике корпорации «Ростех» Виктор Кладов в интервью газете Defense News.

Он отметил, что турецкие власти хотят иметь эти ЗРК, а российская сторона — их передать. По поводу позиции США в отношении этой сделки Кладов заявил, что сотрудничество России с партнерами и вероятными партнерами не зависит от того, нравится это третьим сторонам или нет.

«Это бизнес. Это просто деловые связи», — подчеркнул он.

Кладов также напомнил, как ранее один из российских журналистов спросил его, передаст ли Москва Анкаре Су-35, если Вашингтон не согласится продавать F-35. Он отметил, что это так не работает, и решать будет Турция.

Напомним, в пятницу пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Турции «серьезными последствиями» в военных отношениях с США, если Анкара приобретет С-400. В частности, он заявил, что Турция не получит американских ЗРК Patriot и истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Во вторник замглавы пресс-службы Госдепа Роберт Палладино сообщил, что покупка российских комплексов может вызвать пересмотр участия Турции в программе создания F-35, отказ от будущих сделок в сфере вооружений, а также меры, предусмотренные Законом США «О противодействии противникам Америки посредством санкций».