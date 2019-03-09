Американские эксперты считают, что Пхеньян может готовиться к запуску ракеты

Северная Корея, вероятно, готовится к пуску ракеты в ближайшее время, предположило в пятницу радио NPR со ссылкой на мнение экспертов о снимках коммерческих спутников.

Сообщается, что 22 февраля спутники сфотографировали северокорейский научно-исследовательский центр Санумдон, на котором ранее проходила сборка межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей для вывода на орбиту спутников. Возле учреждения припаркован легковой и грузовой транспорт, на сортировочную станцию пригнаны вагоны, а рядом с ними стоят два подъемных крана.

«Если сложить все это вместе, то так будет выглядеть ситуация, при которой Северная Корея строит ракету» — уверен специалист из Института стратегических исследований Миддлбери Джеффри Льюис.

Он отметил, что пока нельзя точно сказать, планирует Пхеньян запустить военную МБР или же просто ракету со спутником, сроки запуска также неясны.

Американские эксперты пришли к выводу, что настоящие работы по демонтажу стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей осуществлялись на полигоне Сохэ лишь в июле-августе 2018 года, а далее полигон, похоже, действовал в обычном режиме.

Спутниковые снимки, сделанные позднее, демонстрируют, что активность транспортных средств остановилась, а на станции остался только один кран. Эксперты предположили, что это обозначает или приостановку работ по созданию ракеты из-за ожидания поставки материалов, или то, что ракета уже на полигоне.

Вероятнее всего, считает Льюис, Пхеньян готовит пуск орбитального спутника. До первой встречи глав США и КНДР в 2018 году северокорейские должностные лица сообщали, что намерены запустить два спутника. Это, по мнению эксперта, не стоит воспринимать как агрессию, так как ракеты-носители для запуска спутников непригодны для применения в военных целях.

«Я думаю, что внешняя политика США слишком одержима космическими запусками Северной Кореи», — заявил Льюис.

Напомним, в четверг высокопоставленный представитель Госдепа США сказал, что власти Штатов отнеслись бы к очередному космическому запуску в КНДР как к нарушению Пхеньяном моратория на ракетные испытания. Параллельно он утверждал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на прошлогоднем саммите с Дональдом Трампом подтвердил готовность ликвидировать полигон Сохэ.