Неизвестные обстреляли автомобиль палестинского чиновника в секторе Газа

Неизвестные люди с оружием в руках атаковали кортеж члена центрального комитета движения ФАТХ Ахмада Хеллеса в провинции Эль-Вуста в секторе Газа, передает РИА Новости, ссылаясь на имеющееся в распоряжении агентства заявление офиса Хеллеса.

Как гласит документ, Хеллес ехал в джипе на стадион в районе Эз-Завейда в провинции Эль-Вуста на мероприятие, когда из машины, поджидавшей кортеж, раздались выстрелы. Стрельба велась целенаправленно по Ахмаду Хеллесу, но лишь повредила капот автомобиля, в котором он сидел.

«Брат Абу Махер (Ахмад Хеллес), слава Всевышнему, не пострадал», — сообщается в заявлении.

Как заявило палестинское агентство SAMA, лидер Палестины Махмуд Аббас выступил с осуждением данного инцидента.