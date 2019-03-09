Трамп и Болсонару встретятся 19 марта в Белом доме

Американский лидер Дональд Трамп встретится с президентом Бразилии Жаиром Болсонару 19 марта в Белом доме, сообщает в субботу администрация президента США.

В сообщении уточняется, что главы государств обсудят меры по созданию «более процветающего, безопасного и демократического Западного полушария», а также варианты сотрудничества в сфере обороны, торговую политику, направленную на рост, противодействие межгосударственной преступности и восстановление демократического режима в Венесуэле. Помимо этого разговор коснется роли США и Бразилии в «предоставлении гуманитарной помощи Венесуэле».

Ранее поступала информация, что поездка Болсонару в США продлится с 17 по 19 марта, лидеры встретятся впервые.

Напомним, в начале марта лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо увиделся с Болсонару, после чего заверил всех, что будет и дальше добиваться доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу, хотя законный президент Мадуро категорически против этого. Ранее Мадуро сообщил о полном закрытии наземной границы с Бразилией.