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3:06   9 Марта 2019
Весь мир

Сотни аргентинских женщин перекрыли движение на главной трассе Буэнос-Айреса

Сотни аргентинских женщин перекрыли движение на главной трассе Буэнос-Айреса

Несколько сотен женщин перекрыли главную дорогу Буэнос-Айреса — проспект 9 июля, митингуя в защиту своих прав, сообщает корреспондент РИА Новости.

Акция посвящена протесту против насилия и запрета абортов, а также борьбе за равноправие. Аналогичные мероприятия проходят с раннего утра не только в столице Аргентины, но и по всей стране. Полиция Буэнос-Айреса не заявляла о случаях нарушения порядка, но движение транспорта в центре города весьма затруднено.

Женщины всех возрастов бьют в барабаны, танцуют, призывают бороться с насилием.

По информации Национального института статистики Аргентины, за последние пять лет в стране были зафиксированы 576 тысяч случаев жестокого поведения в отношении женщин старше 14 лет, в основном, в возрасте от 18 до 39 лет. Преимущественно (в 82,1 % случаев) насилие совершал муж, жених, бывший муж или бывший бойфренд. Женщины старше 50 лет почти в половине случаев сообщали, что жестокость к ним проявляли собственные дети.

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Автор: Мария Милкевич
#протест #насилие #женщины #аргентина #запрет абортов #буэнос-айрес

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