«Желтые жилеты» планируют устроить в субботу «решающий акт» протестов

Парижские и региональные группировки движения «желтых жилетов» во Франции призвали сторонников активно участвовать в субботних выступлениях, которые пройдут уже в 17-й раз с момента их начала в ноябре прошлого года.

Члены группы «Франция в гневе» заявили, что стартующая в первой половине дня акция на Марсовом поле в Париже станет «решающим актом», сделав акцент на ненасильственном характере своих действий и пообещав «продолжать мирную акцию до того, как будут приняты все их требования в социальной, налоговой и экологической сферах».

Почти одновременно у Триумфальной арки соберутся участницы еще одной субботней акции «желтых жилетов» под названием «Слово женщинам» в поддержку прав француженок.