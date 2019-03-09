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Сотни аргентинских женщин перекрыли движение на главной трассе Буэнос-Айреса

 «Желтые жилеты» планируют устроить в субботу «решающий акт» протестов

«Желтые жилеты» планируют устроить в субботу «решающий акт» протестов
2:35   9 Марта 2019
Весь мир

«Желтые жилеты» планируют устроить в субботу «решающий акт» протестов

«Желтые жилеты» планируют устроить в субботу «решающий акт» протестов

Парижские и региональные группировки движения «желтых жилетов» во Франции призвали сторонников активно участвовать в субботних выступлениях, которые пройдут уже в 17-й раз с момента их начала в ноябре прошлого года.

Члены группы «Франция в гневе» заявили, что стартующая в первой половине дня акция на Марсовом поле в Париже станет «решающим актом», сделав акцент на ненасильственном характере своих действий и пообещав «продолжать мирную акцию до того, как будут приняты все их требования в социальной, налоговой и экологической сферах».

Почти одновременно у Триумфальной арки соберутся участницы еще одной субботней акции «желтых жилетов» под названием «Слово женщинам» в поддержку прав француженок.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #желтые жилеты

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