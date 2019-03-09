Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» закончат в этом году

Летные испытания ракеты-носителя «Союз-2.1в» согласно плану закончатся в этом году, рассказали в субботу ТАСС в Ракетно-космическом центре «Прогресс», входящем в корпорацию «Роскосмос».

Напомним, ракета-носитель «Союз-2» заменила «Союз-У», выходившие на орбиту с космодрома Плесецк в 1973–2012 годах. За это время с Плесецка взлетело 435 ракет «Союз-У», в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения. Пробные запуски ракеты-носителя класса «Союз-2.1в» осуществлялись в 2013, 2015, 2017 и 2018 годах с этого же космодрома.

«Союз-2.1в» — двухступенчатая ракета легкого класса, предназначенная для отправки грузов на низкую околоземную орбиту.