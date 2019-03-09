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1:32   9 Марта 2019
Весь мир

Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

Глава чешского Минобороны Лубомир Метнар заявил в пятницу вечером журналистам, что РФ представляет собой одну из главных угроз для НАТО.

Он отметил, что самой серьезной угрозой для НАТО является терроризм, а конкретно — опасность глобального расширения локальных организаций боевиков. Второе место, по словам министра, занимают киберугрозы, а третье — «российская» угроза.

Москва, как считает Метнар, опасна для НАТО из-за активно ведущейся модернизации вооруженных сил, сопровождающейся большим количеством учений. Министр утверждает, что РФ также пытается усилить свое влияние в постсоветских странах Европы.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #минобороны #чехия #угроза

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