Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

Глава чешского Минобороны Лубомир Метнар заявил в пятницу вечером журналистам, что РФ представляет собой одну из главных угроз для НАТО.

Он отметил, что самой серьезной угрозой для НАТО является терроризм, а конкретно — опасность глобального расширения локальных организаций боевиков. Второе место, по словам министра, занимают киберугрозы, а третье — «российская» угроза.

Москва, как считает Метнар, опасна для НАТО из-за активно ведущейся модернизации вооруженных сил, сопровождающейся большим количеством учений. Министр утверждает, что РФ также пытается усилить свое влияние в постсоветских странах Европы.