ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба, которой в субботу исполняется 15 лет, за годы деятельности оштрафовала участников картелей на 23,5 млрд рублей, рассказали в ФАС.

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что картели уничтожают конкуренцию и провоцируют рост коррупции. Антиконкурентные договоры пробрались практически во все сферы экономики, включая имеющие стратегическое значение (природные ресурсы, строительство, медицина, продукты питания), а также в сектор государственных торгов, закупок компаний с госучастием и в гособоронзаказа.

Артемьев добавил, что для борьбы с современными картелями нужно создавать новые методы обнаружения и доказательства сговоров.

Он рассказал, что ФАС РФ разработала многопараметрическую систему выявления и доказывания сговоров на торгах, которая существенно облегчает поиск «цифровых» следов от картелей. В настоящее время служба работает над автоматизированной программой по выявлению и доказыванию картелей — веб-сервис «Большой цифровой кот».

В общем, сегодня задача ФАС заключается в настройке антимонопольного законодательства с учетом цифровизации. Артемьев добавил, что уже разработан пятый пакет поправок в законодательство с учетом современных вызовов цифровой экономики.