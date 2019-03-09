Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

 Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

Подросток умер во время стоматологической операции в Москве
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

 «Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене

«Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене
ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

 Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

Подросток умер во время стоматологической операции в Москве
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

Министр обороны Чехии заявил, что Россия — одна из главных угроз для НАТО

 «Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене

«Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене
1:18   9 Марта 2019
Экономика

ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

ФАС за 15 лет работы оштрафовала членов картелей на 23,5 миллиарда рублей

Федеральная антимонопольная служба, которой в субботу исполняется 15 лет, за годы деятельности оштрафовала участников картелей на 23,5 млрд рублей, рассказали в ФАС.

Глава ведомства Игорь Артемьев отметил, что картели уничтожают конкуренцию и провоцируют рост коррупции. Антиконкурентные договоры пробрались практически во все сферы экономики, включая имеющие стратегическое значение (природные ресурсы, строительство, медицина, продукты питания), а также в сектор государственных торгов, закупок компаний с госучастием и в гособоронзаказа.

Артемьев добавил, что для борьбы с современными картелями нужно создавать новые методы обнаружения и доказательства сговоров.

Он рассказал, что ФАС РФ разработала многопараметрическую систему выявления и доказывания сговоров на торгах, которая существенно облегчает поиск «цифровых» следов от картелей. В настоящее время служба работает над автоматизированной программой по выявлению и доказыванию картелей — веб-сервис «Большой цифровой кот».

В общем, сегодня задача ФАС заключается в настройке антимонопольного законодательства с учетом цифровизации. Артемьев добавил, что уже разработан пятый пакет поправок в законодательство с учетом современных вызовов цифровой экономики.

«Это связно с ведущей ролью технологий, скоростью распространения информации, большими данными, цифровыми платформами и интеллектуальной собственностью», — подчеркнул глава ФАС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#рф #фас #картели

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...