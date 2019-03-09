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 «Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене

«Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене
0:28   9 Марта 2019
Весь мир

«Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене

«Юная Мисс Вселенная» из Нидерландов скончалась в Мюнхене

Гражданка Голландии Лотте ван дер Зее, победившая в 2017 году в конкурсе «Юная Мисс Вселенная» (Miss Teenager Pageant), скончалась в германском городе Мюнхен накануне своего двадцатилетия.

«Наша жемчужина ушла из жизни 6 марта в 22.47 (00.47 7 марта по Москве). В это невозможно поверить, наши сердца по- настоящему разбиты», — написали родители девушки в четверг на ее страничке в Instagram.

Британская газета The Sun пишет, что Лотте умерла, не выходя из состояния искусственной комы, в которую ее поместили две недели назад после падения на австрийском горнолыжном курорте, спровоцировавшего остановку сердца.

Организаторы конкурса «Юная Мисс Вселенная» у себя в Facebook выразили глубокие соболезнования родным девушки.

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Автор: Мария Милкевич
#смерть #голландия #юная мисс вселенная

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