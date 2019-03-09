Число раненых при взрыве в Ираке составило десять человек

Количество раненых при взрыве в городе Мосул на севере Ирака достигло 10 человек, есть двое погибших, передает телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на заявление органов безопасности.

Уточняется, что пострадавшие получили ранения различной степени тяжести, среди жертв — сотрудник сил безопасности и девушка.

Ранее глава департамента здравоохранения провинции Найнава Фалах Хасан ат-Таи рассказал, что рядом с одним из ресторанов в районе аль-Мусанна на левом берегу в Мосуле взорвалась заминированная машина, погибла 13-летняя девушка, еще шестеро пострадали.