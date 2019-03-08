Председатель правительства Перу покидает пост

Председатель Совета министров Перу Сесар Вильянуэва в пятницу покидает пост, передает перуанская газета El Comercio со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, одним из поводов для его отставки является намерение лидера Перу Мартина Вискарры повысить количество женщин в национальном правительстве. В настоящее время большинство министров — мужчины (14 из 19). Сведений о том, принял ли президент страны отставку Вильянуэвы, пока нет.

Сесар Вильянуэва занял пост премьер-министра 2 апреля 2018 года. Ранее, с октября 2013 по февраль 2014 года, в годы президентства левоцентриста Ольянты Умалы, он уже возглавлял правительство.