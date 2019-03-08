Uber в Нидерландах оштрафовали на 2,3 миллиона евро

Сервис Uber выплатит властям Нидерландов штраф в размере 2,3 миллиона евро за отсутствие лицензии на перевозку пассажиров. Спор урегулировали в досудебном порядке, указала прокуратура Голландии.

Помимо штрафа Uber возместит 300 тысяч евро прибыли, которую получил от осуществления незаконной деятельности. Конфликт сервиса с властями Нидерландов произошел из-за услуги UberPop, которая предоставлялась с июля 2014 по ноябрь 2015 года.

Согласно условиям UberPop, услуги такси мог предоставлять любой желающий. Прокуратура страны решила, что это нарушает местные законы об обязательной лицензии для водителей, что является гарантией безопасности пассажиров.

Ранее стало известно, что в России появится новое приложение, которое прозвали «Uber для мусора». Оно позволит жителям больших городов избавляться от бытовых отходов, подлежащих вторичной переработке.