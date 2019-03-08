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22:43   8 Марта 2019
Весь мир

Министр ВВС США может подать в отставку в мае

Министр ВВС США может подать в отставку в мае

Министр военно-воздушных сил США Хизер Уилсон собралась уйти в отставку. 58-летний политик решила заняться академической деятельностью, пишет Reuters.

Как сообщает СМИ, ссылаясь на источник в администрации США, Уилсон планирует преподавать в одном из американских университетов. Вероятно, что она объявит об отставке 31 мая.

Ранее крупные американские СМИ писали о возможном назначении Уилсон главой Пентагона.

Уилсон получила пост министра ВВС США в мае 2017 года. На посту исполняющего обязанности главы Пентагона находится Патрик Шанахан, потому как министра обороны Джеймса Мэттиса глава США Дональд Трамп отправил в отставку в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что глава Финляндии Саули Ниинисте отправил в отставку кабинет министров. Отставка правительства происходит за месяц до начала парламентских выборов из-за неудачной реформы здравоохранения.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #пентагон #политика #трамп #ввс сша #хизер уилсон

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