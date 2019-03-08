Facebook заблокировал фейковые аккаунты в Facebook и Instagram в Великобритании и Румынии

Глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер сообщил о блокировке 137 фейковых аккаунтов в Facebook и Instagram в Великобритании, и 31 аккаунта в Facebook в Румынии, передает CNBC.

Уточняется, что на фальшивых страничках публиковали статьи, видео и мемы, затрагивающие определенные политические силы этих стран, с целью спровоцировать противоречивые комментарии и проявление ненависти со стороны как их сторонников, так и противников. В Великобритании аккаунты были посвящены в основном тематике Brexit, а в Румынии — Социал-Демократической партии страны. Отмечается, что у одного из аккаунтов насчитывалось порядка 175 тысяч подписчиков.

Напомним, ранее, 18 января, стало известно, что Facebook удалила 364 аккаунта «в связи с причастностью к координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Балтии, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы», а также 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram по той причине, что их владельцы «выдавали себя за украинцев и управляли рядом фейковых аккаунтов, распространяя новости с Украины на такие темы, как погода, протесты, НАТО и санитарные условия в школах», и, как утверждают в Facebook, имели отношение к России.

Депутат Госдумы РФ Андрей Свинцов заявил, что данная ситуация напоминает двадцатую серию «Санта-Барбары» и предположил, что подобные атаки на Россию продлятся еще долго. Он уверен, что вскоре наступит время, когда будут удалять аккаунты обычных россиян, пишущих на английском языке.