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 Итальянский премьер рассказал о работе по снятию санкций с РФ

Итальянский премьер рассказал о работе по снятию санкций с РФ
22:29   8 Марта 2019
Весь мир

Итальянский премьер рассказал о работе по снятию санкций с РФ

Итальянский премьер рассказал о работе по снятию санкций с РФ

Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что его страна работает над снятием ограничительных мер с России, которые вредят итальянской экономике. В ходе внешнеполитической конференции в Генуе он сказал, что Италия развивает с Москвой традиционное стремление к диалогу.

Конте отметил, что диалог с Россией служит для защиты национальных интересов Италии и американский лидер Дональд Трамп это понимает.

Правительство Италии закрепило необходимость отмены антироссийских санкций в правительственном контракте, заключенном перед формированием нового Кабмина.

Ранее сообщалось, что итальянские депутаты выступили за снятие антироссийских ограничительных мер и призвали вернуть Россию в ПАСЕ. Москва нужна в организации для решения многих задач, подчеркнул председатель палаты депутатов Роберто Фико.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #италия #экономика #санкции

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