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21:58   8 Марта 2019
Весь мир

Генсек ООН посетит Вашингтон для переговоров на следующей неделе

Генсек ООН посетит Вашингтон для переговоров на следующей неделе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует провести встречу с американской администрацией в Вашингтоне на будущей неделе. Об этом проинформировал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генсек посетит Вашингтон для проведения запланированных переговоров с администрации Штатов и официальными лицами государства. Темы встреч председатель Гутерреша не обозначил.

Как сообщалось в феврале, Гутерреш заявил, что негативные последствия развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) негативно скажутся на Европе. Развал договора приведет к ощущению отсутствия безопасности и стабильности во всем мире. Генсек ООН подчеркнул, что важно сохранить ДРСМД.

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Автор: Ольга Шпакова
#сша #оон #политика #вашингтон #гутерреш

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