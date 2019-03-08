Генсек ООН посетит Вашингтон для переговоров на следующей неделе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планирует провести встречу с американской администрацией в Вашингтоне на будущей неделе. Об этом проинформировал представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Генсек посетит Вашингтон для проведения запланированных переговоров с администрации Штатов и официальными лицами государства. Темы встреч председатель Гутерреша не обозначил.

Как сообщалось в феврале, Гутерреш заявил, что негативные последствия развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) негативно скажутся на Европе. Развал договора приведет к ощущению отсутствия безопасности и стабильности во всем мире. Генсек ООН подчеркнул, что важно сохранить ДРСМД.