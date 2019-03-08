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22:17   8 Марта 2019
Весь мир

Ответственный за информационную политику Трампа покинет пост

Ответственный за информационную политику Трампа покинет пост

Замглавы аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям Билл Шайн уйдет в отставку и станет советником в предвыборном штабе Дональда Трампа в ходе избирательной кампании 2020 года, передает в пятницу телеканал CNBC, ссылаясь на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Телеканал уточняет, что Шайн будет целиком задействован в подготовке к победе Трампа на выборах, но пока не уточняет, какую роль он будет исполнять.

Шайн находился на посту замруководителя аппарата сотрудников Белого дома по коммуникациям с июля 2018 года, ранее он был директором Fox News, но в мае 2017 года его уволили из-за скандала о домогательствах вместе с ныне покойным экс-гендиректором телеканала Роджером Эйлсом. В суд обратилась одна из ведущих Fox News.

До Шайна за информационную политику администрации Трампа отвечала Хоуп Хикс, занимая пост директора по коммуникациям, но не будучи при этом заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома. В октябре телеканал CNN передавал, что Хикс в начале 2019 года вступит в одну из руководящих должностей в компании Fox.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #белый дом #избирательная кампания #шайн

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