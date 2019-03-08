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21:42   8 Марта 2019
Весь мир

Госдеп отрицает причастность США к отключению электроснабжения в Венесуэле

Госдеп отрицает причастность США к отключению электроснабжения в Венесуэле

Руководство США непричастно к масштабному отключению электричества в Венесуэле, заявил в пятницу на брифинге для прессы спецпредставитель Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Он произнес резко отрицательно в ответ на прямо поставленный вопрос об этом и предположил, что эта авария вызвана в первую очередь неудовлетворительным состоянием электросетей Венесуэлы.

Напомним, вечером в четверг столица страны, а также большинство штатов — по информации местных изданий, 20 или 22 из 23 штатов — лишились энергоснабжения. Иными словами, без электричества осталась практически вся страна. Жители Каракаса заявили, это самое длительное за их жизнь отключение электроэнергии в городе. В настоящее время электроснабжение в некоторых районах столицы возобновлено.

По информации Национальной электрической компании, инцидент был вызван саботажем на крупнейшей в Венесуэле ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар. Глава государства  Николас Мадуро назвал виновником произошедшего «американский империализм».

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Автор: Мария Милкевич
#сша #электричество #венесуэла #гэс #саботаж

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