Небензя поздравил сотрудниц ООН с 8 марта

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза поздравил всех работающих в организации женщин с Международным женским днем. Члены российского постпредства вручили всем сотрудницам секретариата ООН букеты.

Дипломат отметил, что праздник зародился в Нью-Йорке, когда 8 марта 1857 года женщины устроили демонстрацию с требованием равных прав с мужчинами.

За сам праздник стоит поблагодарить немецкого политического деятеля Клару Цеткин, которая в 1910 году предложила его учредить, напомнил хронологию появления 8 марта дипломат.

Ранее с 8 марта российских женщин поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в настоящее время россиянкам подвластны любые карьерные высоты.