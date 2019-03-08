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21:40   8 Марта 2019
Весь мир

Небензя поздравил сотрудниц ООН с 8 марта

Небензя поздравил сотрудниц ООН с 8 марта

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза поздравил всех работающих в организации женщин с Международным женским днем. Члены российского постпредства вручили всем сотрудницам секретариата ООН букеты. 

 Дипломат отметил, что праздник зародился в Нью-Йорке, когда 8 марта 1857 года женщины устроили демонстрацию с требованием равных прав с мужчинами. 

За сам праздник стоит поблагодарить немецкого политического деятеля Клару Цеткин, которая в 1910 году предложила его учредить, напомнил хронологию появления 8 марта дипломат.

Ранее с 8 марта российских женщин поздравил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в настоящее время россиянкам подвластны любые карьерные высоты.

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Автор: Ольга Шпакова
#оон #политика #8 марта #небензя

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