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21:18   8 Марта 2019
Весь мир

Вашингтон допускает вариант санкций против стран — сторонников Мадуро

Вашингтон допускает вариант санкций против стран — сторонников Мадуро

Белый дом еще не принял решений о применении односторонних санкций в отношении стран, поддерживающих лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, но допускает вероятность использования этого метода в дальнейшем, сообщил в пятницу на брифинге для прессы спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Так дипломат прокомментировал вопрос журналиста о том, рассматривают ли Штаты в связи с кризисом в Венесуэле вариант объявления санкций в отношении ряда государств, в том числе, РФ, Кубы и Индии.

«Применение вторичных санкций всегда является возможностью. Но пока мы этого не делали», — заявил Абрамс.

При этом он отметил, что ему не хотелось бы размышлять о том, поступит ли администрация США таким образом и что именно может заставить Вашингтон принять такое дополнительное решение.

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Автор: Мария Милкевич
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