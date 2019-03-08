Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

В стоматологии на западе Москвы в ходе операции под наркозом умер 15-летний подросток. Инициирована проверка происшествия, сообщается на сайте Главного СУ СК РФ по Москве. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как установило следствие, несовершеннолетний поступил на стационарное лечение, где 7 марта после стоматологических процедур скончался.

Как пишут СМИ, подросток имел инвалидность, он скончался под наркозом от удушья, врачам не удалось его реанимировать. Предполагается, что у мальчика было несовместимое с наркозом заболевание, которое было не выявлено ранее.