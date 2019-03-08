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Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

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Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в США
20:57   8 Марта 2019
Весь мир

Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

В ходе раскопок на западе Германии ученые обнаружили вещи 208 советских и польских граждан, убитых нацистами в конце Второй мировой войны. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на слова директора Краевого союза Вестфалия Липпе Маттиаса Леба.

Раскопки проходили на территории Арнсбергеского леса. Там экспертами было найдено 400 предметов, которые принадлежали гражданам СССР и Польши, привезенным в Германию во время Второй мировой войны для принудительных работ. В марте 1945 года эти люди были расстреляны нацистами.

Ученые обнаружили при раскопках одежду, обувь и книги польских и советских людей. Также были найдены столовые приборы и монеты. Находки помогут ученым восстановить картину повседневного быта каторжников. Леб утверждает, что благодаря этим вещам наука сможет лучше понять мышление нацистских преступников и их действия.

В начале декабря в Латвии обнаружили останки 10 солдат русской императорской армии, погибщих во время Первой мировой войны. Латвийские ученые нашли также боеприпасы, пуговицы и православные кресты: эти находки доказывают, что солдаты сражались на стороне Российской империи.

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Автор: Александра Леснова
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