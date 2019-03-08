Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие

В Московской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии погиб человек, еще восемь пострадали. Шестеро из них в настоящее время находятся в больнице.

Как проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи города Ликино-Дулево. Известно, что среди пострадавших четверо детей.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами аварии в Москве. Таксист не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Авария произошла утром в пятницу на улице Братиславской, 33.