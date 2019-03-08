Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

 Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие

Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

 Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в США

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в США
Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

Подросток умер во время стоматологической операции в Москве

 Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие

Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

Немцы обнаружили вещи убитых нацистами советских и польских граждан

 Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в США

Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг взяли под стражу в США
20:45   8 Марта 2019
Россия

Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие

Две легковушки столкнулись в Подмосковье, есть жертвы и пострадавшие

В Московской области столкнулись два автомобиля, в результате аварии погиб человек, еще восемь пострадали. Шестеро из них в настоящее время находятся в больнице.

Как проинформировали в пресс-службе МЧС России по региону, дорожно-транспортное происшествие случилось вблизи города Ликино-Дулево. Известно, что среди пострадавших четверо детей. 

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами аварии в Москве. Таксист не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Авария произошла утром в пятницу на улице Братиславской, 33.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#россия #дтп #происшествия #подмосковье

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...