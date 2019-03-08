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20:22   8 Марта 2019
Россия

МИД предупредил об изменении расписания авиарейсов в Венесуэлу

МИД предупредил об изменении расписания авиарейсов в Венесуэлу

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об изменении в расписании авиарейсов в Венесуэлу. Они произошли из-за проблем с электроснабжением в этой республике, указывается в аккаунте Департамента ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.

Отмечается, что в Каракасе и ряде других городов произошли серьезные перебои с электричеством из-за неполадок на ГЭС в штате Боливар. 8 марта в республике объявили вынужденным выходным.

 

Ранее СМИ писали, что почти вся Венесуэла обесточена из-за неполадок на гидроэлектростанции «Гури».

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Автор: Ольга Шпакова
#самолеты #мид рф #авиасообщение #венесуэла #электроснабжение

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