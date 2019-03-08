МИД предупредил об изменении расписания авиарейсов в Венесуэлу

Российское внешнеполитическое ведомство предупредило об изменении в расписании авиарейсов в Венесуэлу. Они произошли из-за проблем с электроснабжением в этой республике, указывается в аккаунте Департамента ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter.

Отмечается, что в Каракасе и ряде других городов произошли серьезные перебои с электричеством из-за неполадок на ГЭС в штате Боливар. 8 марта в республике объявили вынужденным выходным.

#Венесуэла - в Каракасе и других городах страны возникли серьезные перебои с электроснабжением, вызванные неполадками на ГЭС в штате Боливар. 8 марта объявлен вынужденным выходным днем, возможны изменения в расписании авиарейсов pic.twitter.com/TerQHHTQZh — МИД России ???????? ДСКЦ (@MID_travel) March 8, 2019

Ранее СМИ писали, что почти вся Венесуэла обесточена из-за неполадок на гидроэлектростанции «Гури».