Агентство Associated Press сообщает, что информатор WikiLeaks Челси Мэннинг заключена под стражу из-за отказа давать показания в суде перед присяжными.

Согласно информации агентства, Мэннинг отказалась давать показания в суде города Александрия из-за неуверенности в конфиденциальности судебного процесса, на котором присутствовали жюри присяжных заседателей. Челси сказала, что сообщила военному трибуналу всю информацию, что была ей известна.

Защита Мэннинг настаивала на домашнем аресте для подзащитной, но судья отклонила запрос адвоката.

«Мэннинг останется под стражей до тех пор, пока не даст показания, либо до окончания работы большого жюри», — заявили в суде.

Информатор WikiLeaks освободилась из тюрьмы в мае 2017 года из-за смягчения наказания, инициированного администрацией экс-президента Барака Обамы. До этого в 2013 году бывший военнослужащий армии США Брэдли Мэннинг был приговорен военным судом к 35 годам лишения свободы за раскрытие большого объема секретных документов и передаче их WikiLeaks. Тогда же он объявил о своем решении сменить пол и попросил называть его женским именем Челси. Ранее экс-советника Трампа Роджера Стоуна задержали за контакты с WikiLeaks в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.