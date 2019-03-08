Бывшего заместителя главы «Росгеологии» Горринга задержали во Внуково

Бывшего первого замдиректора «Росгеологии» Руслана Горринга задержали в столичном аэропорту. Об инциденте проинформировали в Следственном комитете России по Московской области.

Бывший чиновник подозревается в особо крупном мошенничестве. Он будет доставлен к следователю для допроса.

В январе в интернет выложили видео игрового стрима, в котором Горринг использует нецензурную брань и обсуждает отношения с подчиненными. Министр природы и экологии Дмитрий Кобылкин распорядился расторгнуть с ним контракт.