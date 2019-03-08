«Юная мисс Вселенная — 2017» скончалась от сердечного приступа

19-летняя обладательница титула «Юная мисс Вселенная — 2017» Лотте ван дер Зее скончалась в Германии. Как пишет Fox News, девушка умерла от сердечного приступа за день до своего 20-летия.

Сообщается, что она находилась со своей семьей в отпуске и у нее остановилось сердце. Из-за этого она впала в кому. Врачи мюнхенской больницы пытались ее спасти, но безрезультатно.

В феврале стало известно, что от сердечной недостаточности скончался известный рэп-музыкант Кирилл Толмацкий (Децл). Ему было 36 лет.