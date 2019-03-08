Рынок жилья в Марокко развивается

Марокканский рынок жилья существенно укрепился в прошлом году из-за безопасности и стабильности в стране: за год количество иностранных туристов, посещающих Марракеш, выросло на 15%. Об этом сообщает портал Prian.ru.

Марокко все еще остается рынком покупателя из-за большого количества выставленной на продажу недвижимости и невысоких цен на нее, но за последние 18 месяцев активность продавцов растет. По словам местных агентов, сейчас люди продают свою недвижимость по более высоким ценам, чем год назад.

В конце 2018 года квартиры в Марокко подорожали на 0,7%, а цены на виллы упали на 0,7%. Односемейное жилье стоит на 1,3% дороже, чем за предыдущий квартал 2018 года. Отмечается рост числа сделок. Одним из самых излюбленных мест для приобретения жилья стал город Медина: традиционные марокканские дома могут стоить $300 000–600 000. Цены на виллы в сельской местности начинаются от $400 000 и заканчиваются миллионом в зависимости от размера недвижимости и месторасположения.

Долгое время среди иностранных покупателей недвижимости в Марокко большинство были французами, но сейчас активно покупают дома британцы, немцы, голландцы и испанцы из-за появления бюджетного авиасообщения между Марракешем и Европой.