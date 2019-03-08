Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

В поселке Нижний Куранах в Якутии восьмилетний ребенок погиб из-за падения на него снега с крыши. Следователи проверяют трагический инцидент, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Установлено, что 7 марта мальчик пошел гулять с двумя сверстниками. Дети решили залезть на крышу нежилого одноэтажного заброшенного дома, однако ребенок упал на землю, после чего на него с крыши рухнула большая масса снега. Мальчик погиб на месте.

Ранее в Татарстане при падении сугроба с крыши погибла пожилая женщина. Происшествие случилось 2 марта.