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19:09   8 Марта 2019
Россия

Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

В поселке Нижний Куранах в Якутии восьмилетний ребенок погиб из-за падения на него снега с крыши. Следователи проверяют трагический инцидент, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Установлено, что 7 марта мальчик пошел гулять с двумя сверстниками. Дети решили залезть на крышу нежилого одноэтажного заброшенного дома, однако ребенок упал на землю, после чего на него с крыши рухнула большая масса снега. Мальчик погиб на месте.

Ранее в Татарстане при падении сугроба с крыши погибла пожилая женщина. Происшествие случилось 2 марта. 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #происшествия #якутия #снег

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