Выяснились новые подробности отказа Германии отправлять флот в Керчь

Новые подробности отказа Берлина от участия в «Керченской авантюре» опубликовал израильский политолог Соломон Манн. Он утверждает, что в закрытом аккаунте одного из немецких политиков была опубликована запись спора между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен.

Манн сообщает, что Меркель возмутилась предложением вице-президента США Майка Пенса отправить корабли немецкого флота в Керченский пролив в качестве сигнала для России. «Вы рассуждаете как дети!», — заявила Меркель министру обороны.

«Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими?», — заявила Ангела Меркель.

Соломон Манн утверждает, что Меркель возмутилась пренебрежением интересами Германии ради США.

«Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр?», — поинтересовалась Ангела Меркель у фон дер Ляйен.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что вопреки давлению Вашингтона канцлер Германии отказалась от проведения морских маневров в Керченском проливе, которые нужны были американскому правительству для провокации России. Вице-президент США Майк Пенс настаивал, чтобы немецкий флот отправился в Керчь и продемонстрировал, что Запад не намерен отказываться от доступа к этим водам.

Напомним: 25 ноября три корабля украинского флота нарушили правила прохода из Черного моря в Азовское. На требования об остановке экипажи не реагировали, поэтому сопровождающие корабли и катера пограничной службы ФСБ РФ применили оружие. Корабли задержали и завели уголовное дело за нарушение российской границы. Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией и напомнил о присутствии на борту двух сотрудников СБУ, руководящих этой операцией.