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18:42   8 Марта 2019
Россия

Специалист РАН призвал правительство запретить сайты «антипрививочников»

Специалист РАН призвал правительство запретить сайты «антипрививочников»

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток РАН Виталий Зверев призвал власти добавлять в список запрещенных сайтов ресурсы, сообщающие ложные сведения о влиянии вакцин. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Вы попробуйте набрать в интернете слово «вакцина», у вас сразу высветятся одни-два положительных сайта, а все остальные будут те сайты, на которых вакцинопрофилактика будет обливаться грязью, будут приводиться факты непроверенные», — сообщил ученый. 

Зверев считает, что нужно сортировать источники информации о вакцинах и «не смущать людей». Также он выразил поддержку администрации Facebook в их решении блокировать рекламу, призывающую пользователей соцсети отказаться от прививок. Компания намерена снижать рейтинг «антипрививочных» сообществ, в которых распространяется ложная информация о вакцинации.

«Я бы добавил эти сайты, критикующие вакцинопрофилактику, в списки запрещённых у нас. Мне такая инициатива очень нравится. Если нужно я бы обратился к тем, от кого зависит принятие такого решения», — заключил Виталий Зверев.

В ноябре сообщалось, что Министерство здравоохранения РФ может ввести ответственность для медработников за призывы отказа от вакцинации. Медики могут рекомендовать подобное только при наличии определенных медицинских показаний у пациента.

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Автор: Александра Леснова
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