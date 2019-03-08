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18:49   8 Марта 2019
Весь мир

Трамп считает отношения с Ким Чен Ыном «по-прежнему хорошими»

Трамп считает отношения с Ким Чен Ыном «по-прежнему хорошими»

Американский лидер Дональд Трамп дал оценку своих отношений с лидером КНДР Ким Чен Ыном после сообщений о проведении работ на космодроме Сохэ. Президент заявил, что отношения по-прежнему хорошие.

Он сказал журналистам, что был бы неприятно удивлен, если бы Ким Чен Ын сделал что-то за рамками достигнутых ими договоренностей.

Как написал ранее портал 38 North, Северная Корея проводит восстановительные работы на ракетной стартовой площадке на космодроме Сохэ. Эксперты на основе спутниковых снимков считают, что работы начались между 16 февраля и 2 марта 2019 года.

Северная Корея в ходе третьего межкорейского саммита в Пхеньяне пообещала закрыть ракетный полигон в Тончханни. Обещание также было проговорено на встрече Трампа и Ким Чен Ына, утверждают Штаты.

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Автор: Ольга Шпакова
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