Правительству США законодательно запретили признавать Крым российским

Конгресс США одобрил законопроект, запрещающий американскому правительству признавать Крым территорией России. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

Закон запрещает всем американским государственным структурам признавать юридически или фактически суверенитет России над полуостровом или совершать действия, которые могут повлечь за собой признание Крыма российским. Но в законопроекте есть лазейка: условия документа отменяются в том случае, если президент США решит, что признать Крым территорией РФ необходимо в интересах национальной безопасности Штатов.

Сейчас законопроект рассматривается Палатой представителей и сенатом. Если в ведомствах одобрят документ, то он отправится на подпись к Дональду Трампу. Президент может отклонить законопроект или вернуть его обратно в Конгресс со своими замечаниями, но даже в этом случае парламентарии могут преодолеть президентское вето: достаточно, чтобы за закон проголосовали две трети представителей Конгресса от каждой палаты.

Ранее зампред России при ОБСЕ Дмитрий Балакин сообщил о завершении интеграции Крыма в общее политическое, правовое и социально-экономическое пространство России. Он подчеркнул, что утверждения об «аннексии» полуострова являются неуважением к крымскому народу, который является «единственным носителем суверенитета» в данной ситуации.