Самолет экстренно сел на автотрассе в США

Небольшой самолет совершил экстренную посадку на автомобильной трассе в американском штате Мичиган. На борту находились двое человек, никто не пострадал, сообщили местные СМИ.

Происшествие случилось 7 марта в округе Кент. На борту авиасудна находились авиаинструктор Стив Чантер и его ученик. Самолет находился в воздухе, когда двигатель воздушного судна начал выходить из строя и начались сбои в подаче масла.

Инструктор принял решение сажать самолет на автомагистрали, потому как до ближайшего аэропорта самолет бы не долетел.

Ранее сообщалось, что в Тринидаде и Тобаго самолет при заходе в ангар врезался в стену терминала. Лайнер получил повреждения и был снят с эксплуатации. Никто из экипажа не пострадал. Проводится расследование происшествия.