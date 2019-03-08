Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

 Специалист РАН призвал правительство запретить сайты «антипрививочников»

Специалист РАН призвал правительство запретить сайты «антипрививочников»
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
«Юная мисс Вселенная — 2017» скончалась от сердечного приступа

«Юная мисс Вселенная — 2017» скончалась от сердечного приступа

 Рынок жилья в Марокко развивается

Рынок жилья в Марокко развивается
Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

Ребенка насмерть засыпало снегом в Якутии

 Специалист РАН призвал правительство запретить сайты «антипрививочников»

Специалист РАН призвал правительство запретить сайты «антипрививочников»
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
«Юная мисс Вселенная — 2017» скончалась от сердечного приступа

«Юная мисс Вселенная — 2017» скончалась от сердечного приступа

 Рынок жилья в Марокко развивается

Рынок жилья в Марокко развивается
18:22   8 Марта 2019
Весь мир

Самолет экстренно сел на автотрассе в США

Самолет экстренно сел на автотрассе в США

Небольшой самолет совершил экстренную посадку на автомобильной трассе в американском штате Мичиган. На борту находились двое человек, никто не пострадал, сообщили местные СМИ.

Происшествие случилось 7 марта в округе Кент. На борту авиасудна находились авиаинструктор Стив Чантер и его ученик. Самолет находился в воздухе, когда двигатель воздушного судна начал выходить из строя и начались сбои в подаче масла.

Инструктор принял решение сажать самолет на автомагистрали, потому как до ближайшего аэропорта самолет бы не долетел.

Ранее сообщалось, что в Тринидаде и Тобаго самолет при заходе в ангар врезался в стену терминала. Лайнер получил повреждения и был снят с эксплуатации. Никто из экипажа не пострадал. Проводится расследование происшествия.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Шпакова
#сша #происшествия #самолет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...