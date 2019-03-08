Делегация EC обеспокоена приостановкой вещания оппозиционного канала Prime TV в Замбии

Представитель комиссии по правам человека Мвельва Мулея говорит, что приостановка лицензии Prime TV на 30 дней является чрезмерным наказанием, которое может подорвать развитие частной телекомпании и лишить миллионы зрителей их демократических прав. Об этом сообщает портал Lusakatimes.

Ранее издание Daily Monitor Uganda сообщило о приостановлении в Замбии телевизионного вещания оппозиционного канала Prime TV на месяц. Телеканал был основан в 2012 году, в эфире открыто критиковали политику правительства страны. Также критике подвергался и президент Замбии — Эдгар Лунгу. Остановка вещания связана с тем, что Prime TV в очередной раз нелестно высказался о действующей власти, после чего журналистов обвинили в «предвзятости и непрофессионализме». Представитель органа-регулятора телевещания в Замбии Джозефин Мапома прокомментировала ситуацию, заявив, что во время приостановки вещания работникам канала расскажут об «основах ведения профессиональной деятельности», журналистской этике и «правилах составления новостей».