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17:09   8 Марта 2019
Весь мир

Солдаты США во время учений «загримировали» военную технику под российскую

Солдаты США во время учений «загримировали» военную технику под российскую

Американские военные провели учения в Германии, замаскировав свои бронетранспортеры  под российский танк Т-72Б3. Об этом сообщает РИА Новости.

Для придания схожести с российским танком, американцы модифицировали свою бронетехнику с помощью пластика, железа и стекловолокна. Видео с учений попало в Сеть.

Ранее украинская госкомпания «Spetstechnoexport» на выставке Aero India 2019 показала видеоролик с уничтожением «российского» самолета противоракетной системой С-125М «Печора». Корреспондент РИА Новости сообщал, что на рекламном видео ПВО сбивает самолет, похожий на российский МиГ-29. Ранее инцидент с «уничтожением» российское военной техники произошел при участии другой компании: Israel Aerospace Industrie. Таким образом израильская компания рекламировала систему ПВО MRSAM.

Т-72Б3 - российский танк, производимый Уралвагонзаводом с 2011 года по настоящее время. До 2016 года компания выпускала модель Т-72Б, но позже Омсктрансмаш модернизировал Т-72Б до уровня Т-72Б3. Помимо России, танками этой модели вооружены Белоруссия, Сербия и Сирия.

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Автор: Александра Леснова
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