Эксперт объяснил ложь США о «тайной поддержке» РФ маршала Хафтара в Ливии

Американские власти считают, что Россия вступила в «тайный сговор» с ливийским фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Глава Африканского командования Пентагона генерал Томас Вальдхаузер выразил мнение, что Россия якобы хочет закрепить свои позиции в Африке и воспользоваться ее природным ресурсам. ФАН выяснил, что стоит за словами американского генерала.

Заблуждения Вальдхаузера

Командующий считает, что Россия якобы предоставляет Африке «жесткие методы обеспечения внутренней безопасности» в обмен на концессии по добыче природных ресурсов в нестабильных и небезопасных странах континента. Вальдхаузер также полагает, что КНР использует деньги для получения влияния на обстановку в Конго, а «Россия использует мускулы» в Ливии и Центральноафриканской Республике. В показаниях для комитета Сената США по вооруженным силам генерал отмечает, что африканцам нравится российская поддержка, многие африканские лидеры принимают поддержку. Генерал заявил, что Россия в конечном счете хочет «оказаться на стороне победителя».

Что происходит в Ливии

Напомним, что с 2011 года и по настоящее время в Ливии идет гражданская война. При поддержке Совета безопасности ООН в Триполи образовано так называемое Правительство национального единства. Оно контролирует только малую часть страны — большая часть территории и нефтяных ресурсов подконтрольны национальной армии Ливии, которая ведет операции против террористических группировок.

С Хафтаром, который не связан напрямую с иностранными силами и может стабилизировать ситуацию в Ливии, контактирует и Москва. В ноябре генерал встречался в Москве главой МО РФ Сергеем Шойгу для обсуждения урегулирования в Ливии и методов борьбы с терроризмом.

Россия неоднократно говорила, что выступает за урегулирование в Ливии, уничтожение террористических группировок и возвращение страны к мирной жизни после событий 2011 года. Москва поддерживает диалог со всеми участниками процесса урегулирования в Ливии, но ни Хафтар, ни другие представители Ливии не просили у Москвы оказать им военную помощь.

Фейки с Запада

Западные СМИ решили, что диалог Хафтара с Москвой может стать отличным поводом для запуска информационной кампании против России. The Telegraph сочинила фейк, что в Ливию якобы направили 300 «сотрудников» так называемой ЧВК «Вагнер» для поддержки Национальной армии.

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмад аль-Масмари опроверг статью The Telegraph, напомнив подобную лживую историю о несуществующей «военно-морской базе РФ» в Бенгази.

Аль-Масмари отметил, что фейки про «российские ЧВК в Ливии» множатся из-за желания западных стран «сдерживать» Россию.

Запад хочет нефть

У маршала Хафтара нет причин вступать в «тайные переговоры» с Россией, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Эксперт отметил, что в России видят силу, способную справиться с кризисом в африканских странах. Советский опыт формирует позитивное отношение к России в реальном времени.

Претензии американского генерала к России безосновательны, уверен Долгов, потому что Россия взаимодействует как с Хафтаром, так и прочими политическими силами в Ливии. Ливийцы же заинтересованы в том, чтобы Россия участвовала в урегулировании кризиса и это беспокоит Запад, в том числе и из-за нефти на африканском континенте.

Востоковед добавил, что многие страны хотят вступить в процесс урегулирования в Ливии ради своей выгоды. Среди них не только Британия и Америка, но и Франция, Италия, Турция и Катар, которых интересует колониальное доминирование в Северной Африке.

Цели Запада привели к тому, что многие ливийцы против участия западных стран в урегулировании ситуации в их стране. Потому что политика западных стран не скрывает своих финансово-экономических интересов. Еще Запад поддерживает в Ливии разные группы, что только обостряет этот кризис, подвел итог Долгов.