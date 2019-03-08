Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

Американское издание National Interest оценило российский автомат АК-203 производства концерна «Калашников».

Авторы статьи в National Interest пришли к выводу, что «смертоносный» АК-203 лучше индийского автомата INSAS и имеет перед ним целый ряд преимуществ. Российская модель обладает меньшим весом и длиной, имеет более современную эргономику и не испытывает проблем от высоких температур.

Завод по производству автоматов Калашникова открыли в Индии на прошлой неделе. Страна подписала соглашение с концерном «Калашников» о производстве 750 000 автоматов модели АК-203. Издание подчеркивает, что сборка автоматов АК-203 в Индии обеспечит России экспорт своего вооружения на десятки лет вперед. В 2016 году Москва направила в Нью-Дели опытные образцы автоматов.

Автоматы двухсотой серии производства концерна «Калашников» должны будут заменить штурмовые винтовки INSAS, использующиеся сейчас в индийской армии. Первыми автоматы АК-203 получат регулярные войска Индии, затем нерегулярные части и полицейские. Процесс производства этой модели оружия рассчитан на 15-20 лет.