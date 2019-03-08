Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Эксперт объяснил ложь США о «тайной поддержке» РФ маршала Хафтара в Ливии

Эксперт объяснил ложь США о «тайной поддержке» РФ маршала Хафтара в Ливии

 Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане

Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане
Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

 «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Россиянина ранили ножом в Армении

Россиянина ранили ножом в Армении

 Президент Финляндии отправил правительство в отставку

Президент Финляндии отправил правительство в отставку
Эксперт объяснил ложь США о «тайной поддержке» РФ маршала Хафтара в Ливии

Эксперт объяснил ложь США о «тайной поддержке» РФ маршала Хафтара в Ливии

 Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане

Dragon-2 успешно приводнился в Атлантическом океане
16:42   8 Марта 2019
Россия

Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

Американское издание National Interest оценило российский автомат АК-203 производства концерна «Калашников».

Авторы статьи в National Interest пришли к выводу, что «смертоносный» АК-203 лучше индийского автомата INSAS и имеет перед ним целый ряд преимуществ. Российская модель обладает меньшим весом и длиной, имеет более современную эргономику и не испытывает проблем от высоких температур. 

Завод по производству автоматов Калашникова открыли в Индии на прошлой неделе. Страна подписала соглашение с концерном «Калашников» о производстве 750 000 автоматов модели АК-203. Издание подчеркивает, что сборка автоматов АК-203 в Индии обеспечит России экспорт своего вооружения на десятки лет вперед. В 2016 году Москва направила в Нью-Дели опытные образцы автоматов.

Автоматы двухсотой серии производства концерна «Калашников» должны будут заменить штурмовые винтовки INSAS, использующиеся сейчас в индийской армии. Первыми автоматы АК-203 получат регулярные войска Индии, затем нерегулярные части и полицейские. Процесс производства этой модели оружия рассчитан на 15-20 лет. 

Издание National Interest назвало автомат АК-203 «смертоносным»

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#россия #оружие #индия #новости #весь мир #калашников #автомат #ак-203

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...